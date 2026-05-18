Yıldızeli'nde 9 kurşunlu infaz: Abdullah Hasdemir vefat etti

İlçe Meydanında Kan Donduran Pusu

Kan donduran cinayet, Sivas'ın Yıldızeli ilçe merkezinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yıldızeli Belediyesi bünyesinde işçi olarak çalışan 55 yaşındaki Abdullah Hasdemir, kent meydanında bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırganın hedefi oldu. Hasdemir'in yanına hızla yaklaşan saldırgan, belinden çıkardığı ruhsatsız ateşli silahla talihsiz adama acımasızca kurşun yağdırdı.

Ağır Yaralanan İşçi Kurtarılamadı

Saldırganın silahından çıkan 9 kurşunun tamamı Abdullah Hasdemir'in vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Kanlar içinde kalan belediye işçisi olay yerinde yere yığılırken, gözü dönmüş katil zanlısı çevredekilerin müdahale etmesini engellemek için silahıyla havaya ateş açarak hızla olay yerinden kaçıp izini kaybettirdi. Meydanda yaşanan cinayete tanıklık eden vatandaşlar büyük bir korku ve panik içerisinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Polis Geniş Çaplı İnceleme Başlattı

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Abdullah Hasdemir'e ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, talihsiz işçiyi ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak vücuduna isabet eden 9 kurşunla ağır tahribat alan Hasdemir, doktorların tüm acil müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kaçan silahlı saldırganı yakalamak ve cinayetin arkasındaki nedeni aydınlatmak için ilçe genelinde geniş çaplı bir inceleme ve yakalama operasyonu başlattı.