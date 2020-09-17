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    • Yaşam
    • 17.09.2020 Gazete
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    67 yaşındaki adama dayak atarak insalıktan çıkan 'ye sahip çıktı!

    , insanlıktan çıktı! 67 yaşındaki komşusuna dayak attı. Kalp hastası adam, canını zor kurtardı. ’li ise işi şova taşıdı! Sezai’ye sahip çıkıp algı operasyonu yaptı. Tepkileri topladı...


    Türkiye, yeni bir şiddet skandalıyla sarsıldı! Şarkıcı , önceki gün Tuzla'da çekim yaptığı sırada tartıştığı Hüseyin Meriç'e (67) yumruklarla saldırdı. da Sezai'ye tepki yağdı!



    CHP ise dayakçı şarkıcıya sahip çıktı! İstanbul Milletvekili , "Avukat arkadaşlarımız Sezai'nin yanındadır. Kendisi gayet iyidir. Umarım serbest kalacaktır" diye tweet attı.



    Oyuncu , Eren Erdem'e "Utanmanız da yok" diyerek sert çıktı.



    Meriç ise "Bana odunla vurdu. Kelime-i Şehadet getirdim. 'Ezan mı okuyorsun?' diye vurdu" açıklaması yaptı.




    İNSAN OLAMAMIŞSIN

    Halil Sezai kadına şiddete hayır der, ama gider yaşlı adam döver! PES!

    Şarkıcı olmuş ama insan olamamış...

    Gücün yaşlılara mı yetiyor?

    Bunlar sanatçı olacak bir de!

    Dövüyor, yetmiyor küfür yağdırıyor. Bu kadarı da fazla artık...

    Yaşlı bir insana şiddet uygulamak barbarlıktır. Nokta!

    Duygusal görüntüsünün altında psikopat yatıyormuş meğer.


    TEPKİ GELİNCE ÖZÜR DİLEDİ
    Yaşlı adamı acımasızca döven Halil Sezai, tepkiler üzerine geri adım attı. Sosyal medyadan "Üzgün müyüm? Hem de çok. Kendisinden de özür diliyorum. Yapmamam gereken bi şeydi" açıklamasını yaptı.


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