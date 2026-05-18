Otelde Gece Yarısı Alarmı

Olay, Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Barış Mahallesi Dirlik Sokak'ta faaliyet gösteren ve şehit ailelerinin konakladığı bir otelde meydana geldi. Otelde konaklayan vatandaşların aniden rahatsızlanarak yoğun mide bulantısı ve şiddetli baş ağrısı şikayetleri yaşaması üzerine durum acil kodla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Çok Sayıda Kişi Hastaneye Kaldırıldı

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve KARGAZ doğal gaz acil müdahale ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sızıntıdan etkilenen çok sayıda vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumu kritik olan ve şikayeti bulunan vatandaşların bir kısmı ambulanslarla, bir kısmı ise sevk edilen otobüslerle çevredeki hastanelere nakledildi.

Otel Boşaltıldı Sızıntı Kazan Dairesinde Çıktı

Olayın ardından polis ve itfaiye ekipleri, içerideki vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla oteli tamamen tahliye ederek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Doğal gaz ekiplerinin binada yaptığı teknik incelemeler sonucunda, zehirlenmeye yol açan tehlikeli gaz kaçağının otelin kazan dairesinden kaynaklandığı tespit edildi. Ekipler sızıntıyı kontrol altına alırken, yaşanan feci olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma devam ediyor.