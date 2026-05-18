Motosikletliye çarpıp bariyere sıkıştırdı! Otomobil sürücüsü gözaltında

Çarpmanın Etkisiyle Bariyerlere Ok Gibi Saplandı

Korkunç kaza, öğleden sonra saat 16.00 sıralarında Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi E-5 Karayolu Yanyol mevkii Bakırköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yan yolda seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, önünde ilerleyen 28 yaşındaki M.A.K. idaresindeki motosiklete hızla çarptı. Çarpmanın kontrolden çıkan motosiklet, sürücüsüyle birlikte yol kenarındaki demir bariyerlere savruldu. Şiddetli çarpışma sonucu motosiklet ve sürücüsü bariyerlerin arasına sıkıştı.

Büyük Tesadüf: Sağlık Ekipleri O Sırada Yoldan Geçiyordu

Kazanın hemen ardından olay yerinde büyük bir panik yaşanırken, adeta bir mucize gerçekleşti. O esnada başka bir vakadan dönen ya da yoldan tesadüfen geçen bir acil sağlık ekibi, kazayı görür görmez ambulansı durdurarak yaralının yardımına koştu. Bariyerlerin arasına sıkışan ve acı içinde kıvranan genç sürücü M.A.K.'ye ilk müdahaleyi bu ekip yaptı.

Sürücü Gözaltına Alındı, Trafik Kilitlendi

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede takviye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştığı bariyerlerin arasından çıkarılan talihsiz genç, ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya sebebiyet veren ve ismi açıklanmayan otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak karakola götürüldü.