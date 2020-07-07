Habertürk personeli Bülent Aydemir Ayasofya meselesiyle dalga geçti

07.07.2020 17:05

Habertürk Ankara Temsilcilsi Bülent Aydemir alaycı bir üslupla "Herkes 'Ayasoyfa ibadete açılsın' diyor" ifadelerini kullanarak kahkaha attı. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek ise “Ayasoyfa siyasete açıldı.” deyip Aydemir’in iğreti üslubuna eşlik etti. Yalan haberleriyle son günlerde göze batan Aydemir’in Türk-İslam toplumunun en hassas durduğu Ayasofya mevzusuyla da dalga geçmesi bardağı taşırdı.

Ayasofya meselesini küçümseyerek dalga geçen Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ile Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in videosu sosyal medyada tepki topladı.

SANKİ YUNAN TV'Sİ

Aydemir "Herkes 'Ayasoyfa ibadete açılsın' diyor" sözlerini sarf ederek milletle dalga geçti. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek ise "Ayasoyfa siyasete açıldı." ifadeleriyle Aydemir'e ayak uydurdu. Deniz Zeyrek mensup olduğu zihniyetin gereklerini yerine getirirken Bülent Aydemir'in edep ve haya dışı davranışları bir özür bekliyor.

ÇIĞ AFETİ SONRASI YALAN HABERİYLE TOPLUMUN TANSİYONUNU YÜKSELTMİŞTİ

Habertürk çalışanı Bülent Aydemir'in vukuatları bitmiyor. Aydemir, Van'daki çığ afetinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan için ''Bahçesaray ilçesine gitmek için kendine yol açtırırken çığın olduğu" şeklinde bir yalan ortaya atmıştı.

AK PARTİ UYARISINI YAPTI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarında Bülent Aydemir'in yalan haberine böyle tepki göstermişti:

" Bu hadiseyle ilgili üzüntümüz devam ederken bir yolcu uçağının kaza yapmasıyla kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Bu da çok üzücü bir hadise.

Çeşitli yorumlar yapılıyor nihayetinde çeşitli kurumlar kendi soruşturmalarını sürdürüyor.

Spekülatif çok sayıda haber görüyorum. Bu haberler itibar edilmemesi lazım.

Bakanlıklarımız gerekli açıklamaları yapıyorlar.

Ölüm, yaralı haberleri hakkında çok hassas olmak lazım.

Böyle kestirmeden iyi araştırılmadan suçlayıcı ifadelerin kullanılması doğru olmuyor.

Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Gülşen Orhan arkadaşımız çığ altından kurtarıldı. Bir gazetecinin son derece yakışıksız ve vicdansız bir şekilde yaklaşımı oldu. Çığ felaketine sanki arkadaşımız gibisinden… Hiçbir şekilde gazetecilik faaliyetiyle izah edilemeyecek bir yaklaşımı oldu."