CHP'nin 1 numarası Kemal Kılıçdaroğlu yalan söyledi

07.07.2020 15:26

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugünkü grup toplantısındaki konuşmasında sarf ettiği "herkesi kucaklıyoruz" propagandası gerçek dışı çıktı. CHP’nin lüks muhitte oturan ve ihtiyaç sahibi olmayan kendi parti üyelerine yardım yaptığı belirlendi. Algı videosundaki kendini aciz göstererek, "İşsizim, büyükşehirden başka kimse gelmedi. İlk defa ülkenin vatandaşı gibi hissettim kendimi" diyerek İBB’yi öven kişininse CHP teşkilat üyesi Ali Gelinlik olduğu tespit edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında, "CHP olarak, görüşü, kimliği ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı kucaklıyor ve sesleniyoruz. Bütün belediye başkanları da aynı felsefeyle harekete ediyoruz." İfadelerini kullandı. Oysa durum hiç öyle değil. CHP'nin kendi yandaşlarını (durumu iyi olanlar da dahil) yardım kolisine boğduğu görüntülerle kanıtlandı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan ve yardıma muhtaç aileler yerine kendi parti teşkilatına yardım götürdüğü ortaya çıkmıştı.

BAŞROLDEKİ FAKİR CHP'Lİ BURJUVA ÇIKTI

Video kurgusunda "eşim kanser hastası, virüsten dolayı işten çıkardılar, bu yardımla ilk defa yardımla vatandaş olduğumuzu hissettik." gibi ifadeler kullanarak İBB'yi öven kişinin CHP üyesi olduğu belirlendi. Ali Gelinlik isimli CHP'linin lüks malikanesindeki görüntüleri ortaya çıktı.

"AİDATLARIMIZ 50 LİRA, İBB GELMİŞ YARDIM KOLİSİ DAĞITIYOR"

Zenginlere yardım kolilerine bir vatandaş isyan etti. Öfkelenen vatandaş İBB'nin yardım kolililerini getiren aracını çekerek, "Bu nasıl adalet vallahi anlamıyorum. 156 dairelik lüks bir siteyiz. Aidatlarımız 500 lira. Burda sağolsun belediyenin hizmet aracı gelmiş fakir diye koli dağıtıyor." sözlerini kullanmıştı.