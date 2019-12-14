Güçlü Türkiye kimleri rahatsız ediyor? Yavuz Donat A Haber'e anlattı

Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin dünyanın en büyük havalimanlarından birini yaptığını belirten Donat, buna rağmen ‘istemezük lobisi’ olduğunun altını çizdi. İşte Donat'ın özel açıklamaları...
Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin dünyanın en büyük havalimanlarından birini yaptığını belirten Donat, buna rağmen ‘istemezük lobisi’ olduğunun altını çizdi. İşte Donat'ın özel açıklamaları...
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