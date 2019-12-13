AK Parti'den ABD Senatosunun skandal kararına tepki: Yüzlerine tükürüyoruz! 13.12.2019 23:19

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ABD Senatosunda alınan Ermeni tasarısı kararına sert tepki gösterdi. Mehmet Akif Ersoy'un, "Medeniyet denilen maskara mahluku görün, tükürün maskeli vicdanına asrın" sözlerini hatırlatan Akbaşoğlu, "Biz Amerikan Senatosunun bu kararını yok hükmünde görüyor ve bu karara tükürüyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un, "Tükürün" şiirinin bazı dizelerini okuyarak, "ABD Senatosunun bu kararını yok hükmünde görüyor ve bu karara tükürüyoruz." dedi.