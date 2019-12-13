İstanbul kargo üssü oluyor

İstanbul Havalimanı'nın ülkemizin uluslararası aktarma merkezi olma iddiasını bir adım daha öteye taşıdığını kaydeden Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) başkanı Emre Eldener, "İstanbul Havalimanı lojistik sektörü açısından büyük önem taşıyan bir adımdır. Türkiye, İstanbul Havalimanı ile dünya üzerindeki büyük kargo hub noktalarından biri haline gelmeyi hedeflemekte. Bu doğrultuda Yeni Havalimanı'nın diğer ulaşım modları ile bağlantı yatırımları eş zamanlı olarak yürütülmeye devam etmekte" diye konuştu. Tüm fazları tamamlandığında 5.5 milyon ton kargo kapasitesine sahip olacak olan İstanbul Havalimanı'nın Avrupa pazarında daha büyük bir paya sahip olması adına diğer havalimanlarımızda da hava kargo faaliyetlerini arttırıcı ve teşvik edici planlamalar yapılması gerektiğinin altını çizen Eldener, "Filo yapıları ve operasyon alanları genişletilmeli" dedi.
KARGO ŞEHRİ GELİYOR
İstanbul Havalimanı'ndaki kargo şehri projesinin de mevcut planlar arasında yer almakta olduğunu anlatan Eldener, "Bu şehrin toplam büyüklüğünün 1.4 milyon metrekare olması beklenmekte. Proje tamamlandığında ise Avrupa ile küresel anlamda daha geniş bir taşımacılık ağı oluşması hem sektörümüz hem de ülke ekonomimiz için büyük fayda sağlayacaktır" diye konuştu.
KARGO ŞEHRİ GELİYOR
İstanbul Havalimanı'ndaki kargo şehri projesinin de mevcut planlar arasında yer almakta olduğunu anlatan Eldener, "Bu şehrin toplam büyüklüğünün 1.4 milyon metrekare olması beklenmekte. Proje tamamlandığında ise Avrupa ile küresel anlamda daha geniş bir taşımacılık ağı oluşması hem sektörümüz hem de ülke ekonomimiz için büyük fayda sağlayacaktır" diye konuştu.
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