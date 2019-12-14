Son dakika: Van’da 1 terörist yakalandı 14.12.2019 09:51

Son dakika... Van’da, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sağ olarak yakalanan 1 terörist, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Gözaltına örgüt mensubunun üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.