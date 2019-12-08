İstanbul Havalimanı’nda kış tatbikatı

BU yılın ilk 11 ayında 47 milyon 297 bin yolcu ve 295 bin 163 uçağa hizmet veren İstanbul Havalimanı'nda kışa yönelik hazırlıklar sürüyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havalimanını ziyaret ederek operasyonların aksamaması, yolcuların mağduriyet yaşamaması için kışa hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Taksi yolları ile uçak park yerlerinde 45 araçla gece yapılan kar temizleme tatbikatına katılarak yerinde denetleyen Keskin, yeni üretilen iki yeni aracı da test etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin kış hazırlıklarını yerinde inceledi.
CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.