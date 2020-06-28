Gelecek nesilleri bekleyen büyük tehlike LGBTİ!

28.06.2020 21:49

Eşcinsel sapkınlık projesi olan LGBTİ, gelecek nesiller için büyük tehlike arz ediyor. Bu sapkınlık, Türkiye karşıtlığıyla bilinen uluslararası dernekler ve küresel sermayeler tarafından finanse ediliyor. CHP, HDP ve yandaş basın, aile ve toplum yapısını hedef alan LGBTİ sapkınlığına adeta arka çıktı. Sosyal medyada vatandaşlar, "#LGBTFaaliyetleriDurdurulsun" etiketi altında birleşerek toplum yapısını hedef alan sapkınlık karşısında harekete geçti.

Eşcinsel sapkınlık projesi olan LGBTİ, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılıyor. Aile ve toplum yapısını hedef alan bu oluşum, gelecek nesilleri de sapkınlığa yönlendiriyor. Bugün, sözde 'Onur Yürüyüşü' adı altında mücadele ve eşitlik maskesini takan ancak özünde sapkınlık yatan bu topluluk, tıpkı Gezi ayaklanmasında olduğu gibi küresel sermayeler tarafından destekleniyor.





ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN GELECEK NESİL HEDEF ALINIYOR

Yaradılıştan gelen cinsiyetlerini reddederek, sapkın ilişkilerini toplumun tamamına yaymak isteyen ve onursuz yaşamlarını manidar bir şekilde "Onur Yürüyüşü" adıyla topluma dayatmaya çalışan bu sapkın zihniyet, 8-10 yaşındaki çocukları bile bu doğrultuda araç olarak kullanıyor. Küçücük çocuklar bir 'cinsel obje' gibi lanse edilerek sokaklarda yürütülüyor ve böylelikle çocuklar üzerinden gelecek nesil hedef alınıyor.

BÜYÜK TEHLİKE ARZ EDİYOR

Toplum yapısını hedef alan ve küresel sermayeler tarafından finanse edilen sapkınlık projesi LGBTİ, medyayı da aktif olarak kullanıyor. Çizgi filmler ve oyunlar ile çocuklara; şarkıcı klipleri, sinema filmleri ve dizilerle de direkt topluma dayatılan bu ahlaksızlık gelecek nesiller için çok büyük tehlike arz ediyor.





CHP VE HDP SAPKINLIĞIN YANINDA EL ELE!

Eşitlik ve özgürlük maskesine sığınan CHP ve HDP sapkınlığa da arka çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu; LGBT Hareketi'ne destek verdi. Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada; "Nefret dilinden uzak, sevginin, aşkın konuşulduğu bir hafta olsun. #LoveIsLove #Pride202 #OnurHaftası" ifadelerini kullandı.





HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sapkın zihniyete destek çıktı.





CHP Ankara, Ataşehir, Üsküdar Gençlik Kolları, Eşcinsel sapkınlık projesi olan LGBTİ ile ilgili sosyal medya hesaplarından destek açıklamaları yaptı.





Öte yandan CHP'li Fındıklı Belediyesi, "Özgür, onurlu, keyifli bir gün dileriz" ifadelerine yer verdiği paylaşımıyla resmen sapkınlığa davetiye çıkardı.







CHP YANDAŞI BİRGÜN SAPKINLIĞIN SÖZCÜSÜ OLDU

CHP yandaşı Birgün Gazetesi, LGBTİ sapkınlığının sözcüsü oldu. Birgün, aile ve toplum yapısını hedef LGBTİ ile ilgili içerikleri hem internet sitesinden hem de sosyal medya hesaplarından duyurdu.





KÜRESEL MEDYA ŞİRKETLERİ 'ŞİRİN' GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR

Küresel sermayeler tarafından desteklenen LGBTİ, Türkiye'de yayın yapan küresel medya şirketleri tarafından da topluma 'şirin' gösterilmeye çalışılıyor. Avrupa merkezli yayın Euronews ve BBC Türkçe, bu sapkınlığı topluma dayatmak için çeşitli haberler üretti.





KONSOLOSLUKLAR DA SAPKINLIĞA ÇANAK TUTTU!

Avrupa merkezli ülkelerin Türkiye'de yer alan konsoloslukları eşcinsel sapkınlık projesi olan LGBTİ'ye resmen çanak tuttu. Almanya ve Finlandiya konsoloslukları sosyal medya hesaplarından sözde 'Onur Haftası'na destek verdi.



SAPKINLIĞA DESTEK VEREN FİRMALARA BOYKOT ÇAĞRISI

Eşcinsel sapkınlık projesi olan ve gelecek nesiller için büyük tehlike arz eden LGBTİ oluşumu, küresel sermayeler ve bazı firmalar tarafından finanse ediliyor. BETA, Netflix, IKEA, Adidas, Puma, Çiçek Sepeti, English Home, Loeral, Zara, Nivea, Pull&Bear, H&M, Siemens gibi firmalar LGBTİ sapkınlığına destek veriyor. Vatandaşlar toplum yapısını hedef alan bu sapkınlığa destek veren firmalar ile ilgili boykot çağrısı yaptı.





Küresel sermayeler destekliyor CHP ve HDP arka çıkıyor





VATANDAŞLAR SAPKINLIĞA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Eşcinsel sapkınlık projesi olan, küresel sermayeler tarafından desteklenen ve aile ve toplum yapısını hedef alan LGBTİ'ye karşı vatandaşlar sosyal medyada harekete geçti. "#LGBTFaaliyetleriDurdurulsun" etiketi altında birleşen vatandaşlar, sapkınlığa karşı 'dur' dedi.



LGBT FAALİYETLERİ DURDURULSUN

Bir sosyal medya kullanıcısı,"Fotoğraflarına bakmaktan-paylaşmaktan dahi hayâ ettiğimiz, midelerimizin kaldırmadığı bu iğrenç ötesi manzaraların normalleşmesini istemiyoruz! Çocukları, aileyi,toplumu,devleti koruyun! #LGBTFaaliyetleriDurdurulsun" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.



TAKVİM.COM.TR ÖZEL HABER