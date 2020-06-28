CHP ÜSKÜDAR GENÇLİK KOLLARI; EŞCİNSEL SAPKINLIĞI ONUR HAFTASI OLARAK SUNDU

CHP Üsküdar Gençlik Kolları da; Twitter hesabından eşcinsel sapkınlık projesi LGBT'ye destek verdi ve "Onur haftası kutlu olsun! Gelecek güneşli, eşit günlerde, hep birlikte kutlamak dileğiyle!" ifadelerini kullandı.