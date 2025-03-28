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Gebze’de işçi servisi TIR’la kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı!
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Gebze'de işçi servisi TIR'la kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı!

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 11:58

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile TIR kafa kafaya çarpıştı, 8 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.00 sıralarında Tavşanlı Mahallesi 4501. Sokak'ta gerçekleşti.

İşçi Servisi ve TIR Çarpıştı
Gebze yönüne giden A.İ. idaresindeki 41 VS 982 plakalı TIR ile karşı yönden gelen V.T. kontrolündeki 34 LGR 743 plakalı işçi servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü V.T. ile minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafikte Yoğunluk Oluştu
Kaza nedeniyle D-100 yan yolda trafik yoğunluğu meydana geldi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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