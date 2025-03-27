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81 ilde Bayram Namazı saatleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için Diyanet Namaz Vakitleri!
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81 ilde Bayram Namazı saatleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için Diyanet Namaz Vakitleri!

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 19:27 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 19:28

Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak. Bayram namazı, Iğdır'da 06.22'de, Edirne ve Çanakkale'de ise 07.32'de kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'nin farklı illerinde bayram namazı saati belirlendi. İşte 81 ildeki bayram namazı saatleri.

2025 yılı Ramazan Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre 30 Mart'ta idrak edilecek. Müslümanlar, bu mübarek günde manevi huzura ulaşmak için bayram namazını kılmak üzere camilere akın ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra tüm illerde Ramazan Bayramı namazının saati belirlendi. Peki, Ramazan Bayramı namazı hangi saatlerde kılınıyor? İşte il il bayram namazı saatleri…

Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlıyor. En erken bayram namazı saat 06.22'de Iğdır'da, en geç 07.32'de Edirne ve Çanakkale'de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."

Bayram namazı, Mekke'de 06.41'de, Medine'de 06.41'de, Kudüs'te 05.58'de, Gazze'de 06.01'de, Lefkoşa'da 07.04'te, Saraybosna'da da 07.04'te eda edilecek.

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