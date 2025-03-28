Kağıthane’de park yeri kavgası kamerada!

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 12:26 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 12:27

Kağıthane'de komşu oldukları öğrenilen 2 kişi arasındaki park yeri kavgasına tarafların yakınları da dahil olunca ortalık karıştı. Tartışmanın yaşandığı yere gelerek araçtan inen 2 kişi, diğer gruptakilere tekme tokat saldırdı. Yine Kağıthane'de 3 kişi trafikte yol verme nedeniyle aracının kapısını açtıkları bir sürücüye saldırırken, Şişli'de ise bir motokurye otomobil sürücüsüne vurdu. Yaşanan kavgalar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İlk olay, 24 Mart Pazartesi günü saat 19.20 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde komşu 2 kişi arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma devam ettiği sırada hafif ticari araçla olay yerine gelen 2 kişi karşı tarafta tekme tokat saldırdı. Diğer tarafın da karşılık vermesi üzerine kavga çıktı. Çığlıkların yükseldiği kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

TRAFİKTE YOL VERME KAVGALARI

Yine Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde önceki gün yaşanan olayda ise, motosiklet sürücüsüyle, otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Motosikletinden inen sürücü, kapısını açtığı aracın sürücüsüne saldırdı. Şişli Mecidiyeköy'de dün yaşanan bir diğer olayda ise motokurye trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada otomobil sürücüsüne saldırdı. Yaşanan kavgalar cep telefonu kamerasına yansıdı.