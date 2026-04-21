Gaziantep'te dev operasyon: Rüşvet operasyonunda 19 gözaltı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, rüşvet suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda dev bir operasyona imza attı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, kamudaki nüfuzunu kullanarak rüşvet karşılığında usulsüzlük yapan şahıslar hedef alındı.

MASAK Raporu Her Şeyi Ortaya Çıkardı

Ekiplerin yaptığı fiziki takibin yanı sıra MASAK raporlarının da incelenmesiyle rüşvet çarkı deşifre edildi. Şüphelilerin, onaylanmaması gereken veya eksikleri bulunan projelere rüşvet karşılığında onay verdikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında, aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu toplam 19 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Altınlar ve Nakit Para Ele Geçirildi

Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda adeta küçük bir servet ele geçirildi. 130 bin TL nakit para, 19 adet çeyrek altın, 2 tüfek, bir tabanca ve çok sayıda dijital dokümana el konuldu.