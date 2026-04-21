Müge Anlı’da şok suçlamalar: 900 bin TL’lik taksimetre kavgası! “Beni pavyonda çalıştıracaktı”

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 16:24

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 56 yaşındaki taksi şoförü Recep Önder ile kendisinden 20 yaş küçük Özbek sevgilisi Gülbahar karşı karşıya geldi. 900 bin TL dolandırıldığını iddia eden taksiciye, canlı yayında sevgilisinden kan donduran bir yanıt geldi: "Beni gece mekanında çalıştırmak, sosyal medyadan insanları dolandırmamı istedi."

56 yaşındaki taksi şoförü Recep Önder, evlilik vaadiyle Özbekistan uyruklu Gülbahar tarafından 900 Bin TL dolandırıldığını iddia etmişti. Recep Önder'in 20 bin dolar kaptırdığını iddia ettiği 20 yaş küçük sevgilisi Gülbahar Hanım canlı yayına geldi. Söylenilenleri reddeden ve 20 bin dolar almadığını açıklayan Gülbahar Hanım, "2 ay konuştuk ama değişik insanmış ben onunla yaşayamam. İlk başta sevmiştim ama şimdi sevdiğime pişmanım" dedi. Recep Önder'in kendisini gece mekanlarında çalıştırmak istediğini söyleyen Gülbahar Hanım, "Beni gece mekanında çalıştırma isteği oldu. Sosyal medyadan insanları dolandırmamı istedi" dedi.