Dışişleri'nde Zambiya mesaisi: Bakan Fidan'dan önemli diplomatik hamle

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Bakan Fidan, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe ile Bakanlık binasında bir araya gelerek iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel konuları masaya yatırdı.

Temsilcilikler İçin Önemli Karar

Baş başa gerçekleştirilen görüşmelerin ardından heyetler arası toplantıya geçildi. Görüşmenin en somut adımı ise iki ülke arasındaki diplomatik alanların düzenlenmesi konusunda atıldı. "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol" her iki bakanın katılımıyla imzalandı.

İş Birliği Mesajı

İmza töreninin ardından yapılan açıklamalarda, söz konusu protokolün iki ülke arasındaki diplomatik bağları daha da güçlendireceği ve temsilciliklerin çalışma koşullarını iyileştireceği vurgulandı. Bakan Fidan, Afrika ülkeleriyle yürütülen "Yeniden Asya" ve "Afrika Açılımı" vizyonu çerçevesinde Zambiya ile iş birliğinin artarak süreceği mesajını verdi.