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Fuhuş patroniçesi yakalandı!
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Fuhuş patroniçesi yakalandı!

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024, 17:35   |   Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2024, 17:35

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hakında fuhuşa teşvik etmek ve İnsan ticareti yapmak suçundan 16 ayrı dosyadan toplam 42 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan fuhuş patroniçesi olarak bilinen A.M. isimli kadın saklandığı adreste yakalandı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından fuhuşa teşvik etmek ve İnsan ticareti yapmak suçundan aranan ve 42 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M. saklandığı adreste yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT) ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuşa teşvik etmek ve İnsan ticareti yapmak suçundan 16 ayrı dosyadan toplam 42 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan fuhuş patroniçesi olarak bilinen A.M. isimli kadın saklandığı adreste yakalandı.

Yakalanan A.M. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi

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