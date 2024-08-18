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Trafikte yok artık dedirten görüntü! Üstü açık arabadan sarkarak yolculuk eden 2 kişi kamerada! | Kayseri haberleri
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Trafikte yok artık dedirten görüntü! Üstü açık arabadan sarkarak yolculuk eden 2 kişi kamerada! | Kayseri haberleri

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024, 17:23   |   Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2024, 17:25

Kayseri'de üstü açık arabadan sarkan 2 kişi yürekleri ağıza getirdi. Trafikte yok artık dedirten anlar anbean kameraya yansıdı. İşte üstü açık arabadan sarkarak yolculuk eden 2 kişinin o anlarına dair kayıtlara geçen videosu.

Kayseri'de trafikte seyir halinde olan üstü açık arabadan sarkan 2 kişi yürekleri ağıza getirdi.

Çorakçılar mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Üstü açık otomobilde tek bacakları dışarda seyreden 2 kişi, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeye aldırış etmeden hızla giden otomobilde kimi zaman tehlikeli hareketler de yapan şahıslar bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.

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