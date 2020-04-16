Fuar alanına çadır kurup 1000 yataklı hastane yaptım diyen Kılıçdaroğlu çark etti 16.04.2020 13:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı, fuar alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulduğu ortaya çıkmış, bunun üzerine Kılıçdaroğlu'na ve CHP'nin "hizmet" anlayışına toplumun her kesiminden tepki yağmıştı. Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayın programında " 'Vay efendim işte burada bir hastane, ameliyathane yok, şu yok, bu yok vesaire'. E siz de gidin ameliyathaneyi yapın o zaman. Yani kalp nakli mi yapacaksınız? Hayır." ifadelerini kullanarak hem "1000 yataklı hastane yaptık" yalanını itiraf etti hem de adeta milletin aklıyla dalga geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında dile getirdiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, "Bin kişilik sahra hastanesi kuruldu" dediği fuar alanında sadece 2 adet seperatör ve bölmelerin olduğu anlaşıldı.





"AMELİYATHANEYİ DE SİZ YAPIN"

Önce "İktidarın yapamadığını biz yaptık, Adana'da biz 1000 kişilik sahra hastanesi kurduk" diye canlı yayında ballandıra ballandıra anlatan CHP lideri, daha sonra "yanlış anlaşıldım" diyerek çark etti.







Kılıçdaroğlu "Adı üstünde sahra hastanesi, Bir sahrada kurduğumuz geçici bir hastane, sürekli bir hastane değil. Eleştirenler bunu bir şehir hastanesi gibi düşünüyor ya da devlet hastanesi gibi düşünüyorlar ya da devlet hastanesi gibi düşünüyorlar. Öyle bir şey değil bu sahra hastanesi. Sahra hastanelerinin büyük bir kısmı çadırdır. 'Vay efendim işte burada bir hastane, ameliyathane yok, şu yok, bu yok vesaire'. E siz de gidin ameliyathaneyi yapın o zaman. Yani kalp nakli mi yapacaksınız? Hayır." ifadeleriyle adeta milletin aklıyla dalga geçti.









"HALKA YALAN SÖYLEDİLER"

Konu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de gündemindeydi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ""Olmayan hastane"yi varmış gibi gösterip, üstüne "Adana Büyükşehir Belediyemizin yaptığı hastaneyi Türkiye Cumhurbaşkanlığı yapamıyor" diye #Adanalılara ve herkese yalan söylediler. Halka yalan söyleyen CHP yöneticilerini, "olmayan hastane"yi açmak için #Adanamıza bekliyoruz." dedi.