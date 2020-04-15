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    • Güncel
    • 15.04.2020 Gazete
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    'li 'Sahra Hastanesi' kuruldu diyerek yalanda zirve yaptı sosyal medyadan tepki yağdı

    Genel Başkanı KEmal , CHP’nin ’ya hastane yaptığını açıkladı. Takvim o adreste alanı olduğunu saptadı. Sosyal medya sallandı.

    Müt'hiç' hizmet!
    Genel Başkanı KEmal , CHP'nin 'ya hastane yaptığını açıkladı.






    Takvim o adreste alanı olduğunu saptadı. Sosyal medya sallandı:
    Bu hastaneye giderken yanınıza hastane alın!
    PASTANE demek istedi galiba kendisi.
    ALLAH kimseyi düşürmesin.
    SAĞLAM insanı koysan anında hastalanır.
    ADANA çık aradan. Kemal Bey'e ulaşılamıyor.
    İŞTE acil servislik CHP zihniyeti!
    ADANALIYAK Kemal Bey'i anlamıyak!
    KILIÇDAROĞLU prototip üzerinde çalışıyor galiba. Adamlar hayatında ilk kez hastane yapıyor.

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