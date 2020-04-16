"Bunu ilk kez duyacaksınız" dedi ve A Haber canlı yayınında açıkladı! Koronavirüse karşı klimalara dikkat 16.04.2020 12:38

Koronavirüs salgını ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Birçok kez mutasyona uğrayan virüs şu ana kadar dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşırken, 140 bine yakın kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. A Haber canlı yayınına katılan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Özkan, klimaların da koronavirüs salgınında tehlike oluşturduğunun altını çizerek, "Arabanızın soğutucusunu açmayın. Filtreler virüsü çekiyor. Filtrelerde virüs kalır. Yüzünüze doğrudan virüsü gönderebilir, virüsü bulaştırabilir. O nedenle buna dikkat edin." dedi.

A Haber canlı yayınına katılan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Özkan, koronavirüsle mücadele konusunda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını ile ilgili dinamik bir süreç yaşandığını söyleyen Özkan, yaz aylarının gelmesiyle birlikte araçlarda bulunan klima kullanımının hastalıkla ilgili tehdit olabileceğine dikkat çekti. Temizlenmeyen klima filtreleri nedeniyle virüsün kişilere bulaşabileceğini söyleyen Özkan, yaşanan süreçte cam açarak havalandırma yönteminin daha güvenli olduğunun altını çizdi. Bir kişinin sosyal mesafeye uymaması sonucunda virüsün 406 kişiye bulaşabildiğinin tespit edildiğini söyleyen Özkan, sosyal mesafeye uyarı çağrısında bulundu.

KORONAVİRÜSE KARŞI KLİMALARA DİKKAT

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Özkan yaz aylarındaki klima kullanımına dikkat çekti. Özkan, "Arabada klimayı açmayın. Arabanızın soğutucusunu açmayın. Filtreler virüsü çekiyor. Filtrelerde virüs kalır. Yüzünüze doğrudan virüsü gönderebilir, virüsü bulaştırabilir. O nedenle buna dikkat edin." dedi.

EV VE OFİSTEKİ KLİMALAR DA RİSK TAŞIYOR MU?

Prof.Dr. Hasan Özkan, ev ve iş yerlerindeki klimalara değindi, "Klimaların bakımını yaptırdıysanız, doğrudan muhattap olmuyorsanız risk çok azdır. Arabada yakın mesafe ve küçük bir alan olduğu için bir risk vardır. Camları açmak daha emniyetlidir. Bu ilk defa söyleniyor." dedi.

SOSYAL MESAFENİN ÖNEMİ

Sosyal mesafe ile ilgili çalışmalara değinen Özkan, "Heyetler şu an için 2 metreyi öngörüyor." dedi. Özkan mesafenin düşmesi ile bulaşan kişi sayısının arttığını araştırmalardaki verilere dayanarak aktardı.

Özkan şu ifadeleri kullandı:Havadan bulaşmıyor deniliyordu. Bugün bilinen bulaşma yolları şunlar: Damlacık yolu, temas yolu ve oral yol... Sosyal mesafe bugün için 2 metre. Bunun için bir çalışma yapılmış. Mesafeyi 1.5 metreye indirince siz 2.5 kişiye bulaştırıyorsunuz. 1 metreye indirirseniz 5 kişiye bulaştırıyorsunuz. Mesafeye hiç dikkat etmezseniz 406 kişiye bulaştırıyor. Daha önce söylenen şuydu, 1 kişi 27 kişiye bulaştırılıyor deniliyordu. Tıp dinamik bir süreçtir, her gün yenilenir.

VATANDAŞLARA UYARI: ATLATIRIM DEMEYİN

Özkan vatandaşlara virüse yakalanmayın uyarısında bulundu, "Aşı çıkana kadar yakalanmayalım. Hiçbir zaman atlatırım demeyelim." diye konuştu.

"Şunları sormak isterim" diyen Özkan şu ifadeleri kullandı:

1- Nasıl hasar bırakacak? Sporcuysanız aynı spora devam edebilecek misiniz? Karaciğerde, akciğerde hasar bıraktı mı, bilmiyoruz. Sonra öğreneceğiz.

2- Hastalığı geçirenlerde bulaş olabilir mi? Evet bulaşabilir. Yüzde 30'unda antikor oluşmuyor. Bulaşabilir.

3- İleride nüksetme durumu olabilir mi?

4- Kalıcı bağışıklık oluyor mu? Ömür boyu bağışıklık olacak mı? Bunların hepsi çalışmalarla ortaya çıkacak şeyler...