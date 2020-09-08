FOX TV’ye İsmail Küçükkaya tepkisi: Kadına şiddet uygulayanı ekranda görmek istemiyoruz

08.09.2020 09:37

Eşini döven İsmail Küçükkaya Fox’taki yayınına “Her zamanki gibi adaleti savunacağım” diye başlayınca sosyal medya kullanıcıları isyan etti: "Bize haktan, adaletten bahsetme. Kadına şiddet uygulayanı TV’de görmek istemiyoruz."