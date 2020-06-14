FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'den olay açıklama: Bu adam benim her şeyimi çaldı!

14.06.2020 17:17

FOX TV'nin haber sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, katıldığı bir yayında Küçükkaya tarafından kendisine uygulanan şiddeti anlattı. İsmail Küçükkaya, 9 Temmuz 2016'da dünya evine girdiği öğretmen Eda Demirci'ye yaklaşık 3 yıl süren evliliği boyunca adeta cehennemi yaşatmış! Fiziksel ve psikolojik şiddet, aldatma, tehdit gibi birçok olumsuz durumla karşı karşıya kaldığını ifade eden Eda Demirci, ekranlarda "kadına şiddet" konusunda duyar kasan Küçükkaya'nın maskesini de böylece yere düşürmüş oldu. Kırıkkale'de işlenen Emine Bulut cinayetine değinen Demirci, "Bir kadın sadece silahla bıçakla öldürülmüyor. Psikolojik şiddetle bir kadının ruhununu tamamen sömürüp onu hasta edebiliyorsunuz. İsmail aptal biri değil, kendi de,'Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım' dedi." İşte İsmail Küçükkaya'dan gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddet nedeni ile kanser hastalığına yakalandığını ifade eden Eda Demirci'nin yaşadıkları...

'Kadına şiddet' konusunda duyar kasan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, yaşadığı kabus dolu günleri tüm çıplaklığı ile anlattı. FOX TV'de sunuculuk yapan İsmail Küçükkaya'nın maskesi eski eşi Eda Demirci tarafından bir kez daha düşürüldü.

YouYube üzerinden yayın yapan Magazin Noteri isimli programa konuk olan Eda Demirci, eski eşininin kendisini "Sen bir öğretmensin ben İsmail Küçükkaya'yım. Farkında değilsin herhalde" diyerek aşağıladığını söyledi.

Eda Demirci, 'kadına şiddet' konusunda televizyonda duyar kasan eski eşi İsmail Küçükkaya'nın, aslında göründüğü gibi olmadığını, hatta ekranlardaki duruşu hakkında, "Orası sahne hayatım, bu benim konseptim." dediğini ifade etti.

'SENİN YÜZÜNÜ DAĞITIRIM'

Evliliği süresinde psikolojik şiddetin yanı sıra fiziksel şiddete uğradığını da belirten talihsiz kadın, Küçükkaya'nın suratına yumruk attığını açıkladı. Bir tartışma sırasında Küçükkaya'nın kendisine "Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım" dediğini söyleyen Demirci, üçüncü kavgalarında yüzüne yumruk yediğini söyledi.

KADIN HAKLARI SAVUNUCUSU SAHİP ÇIKMAMIŞ

Uğradığı psikolojik ve fiziksel şiddet sonucu İsmail Küçükkaya'nın programlarına da çıkan kadın hakları savunucusu Canan Güllü'ye ulaşmaya çalıştığını söyleyen Eda Demirci, kendisine sahip çıkılmadığını aktardı. Küçükkaya'nın programlarında kadın haklarını savunan Güllü'nün, kendisinin telefonlarına bile dönmediğini aktardı.

"EŞİT SAVAŞMADIK"

Eski eşi İsmail Küçükkaya tarafından defalarca aldatıldığını, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını ve tehdit edildiğini ifade eden Demirci, yaşadığı zor günleri açıklarken, "Biz biraz korkak gittik. Eşit savaşmadık. Benim bir sürü suç duyurum takipsizlik aldı, geri döndü. Neden daha önce boşanmadım? Çünkü ikimizin de ikinci evliliğiydi. Ne yaşadığımızı kimse bilmez, ikinci kez birinden ayrılamam diye düşündüm. Ne umdum ne buldum."

"BENİM ARKAMDA DEVLET VAR!"

"Bir kadın kendini hiçbir zaman güçsüz hissetmemeli, 'Benim arkamda devlet ve yasalar var' demeli! O adam benden sağlığımı çaldı en önemli şeyi çaldı, hayalerimi çaldı doğmamış çocuğumu çaldı. Beni bu olayları anlatmam için tetikleyen olay Mutlu Kaya'nın televizyonda İsmail'e seslenmesi oldu. FOX haberi takip ederken gördüm, kız İsmail abicim' diye seslenmiş, zor konuşuyor zaten 5 yıl önce kafasına ateş almış, ondan yardım istiyor. Ben onu görünce dedim ki Eda çok sustun!"