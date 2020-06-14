FOX sunucusu İsmail Küçükkaya ile olan evliliği süresince psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen Eda Demirci, yaşadıklarını anlattı. Sağlık sorunları geçirdiği dönemde Küçükkaya'nın kendi yanında olmadığını ve konserlere giderek eğlendiğini söyleyen Demirci, yaşadığı hayal kırıklığından bahsetti.
Eda Demirci'den, eski eşi FOX sunucusu İsmail Küçükkaya hakkında çarpıcı açıklamalar
14.06.2020 09:58
- FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın maskesi düştü! Eski eşi Eda Demirci'yi hem aldatmış, hem de dövmüş
- Eda Demirci'den, eski eşi FOX sunucusu İsmail Küçükkaya hakkında çarpıcı açıklamalar
- ABD'de bir 'George Floyd' vakası daha! Siyahi genç Rayshard Brooks öldürüldü
- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'de önemli açıklamalar
- Numan Kurtulmuş'tan 'Ayasofya' mesajı: İstanbul'un mührüdür
- Yunan istihbaratçı Savas Kalenderidis'in Türkiye itirafı ülkesini karıştırdı! "Türkiye güçlenirken biz izledik"
- Son dakika haberi: Rus heyet İstanbul'a geliyor! Kritik "Libya" ziyareti | Video
- Caddebostan sahilinde büyük rezillik! Her yer çöp içinde
- Denizli'de Fetullahçı teröristlere baskın: Dolabın içinden FETÖ’cü çıktı
- Bursa'da panik anları: Yılan köpeğe saldırdı |Video
- Çin akıllanmak bilmiyor! Yemek için tutulan 700 kedi kurtarıldı