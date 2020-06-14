Eda Demirci'den, eski eşi FOX sunucusu İsmail Küçükkaya hakkında çarpıcı açıklamalar

14.06.2020 09:58

FOX sunucusu İsmail Küçükkaya ile olan evliliği süresince psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen Eda Demirci, yaşadıklarını anlattı. Sağlık sorunları geçirdiği dönemde Küçükkaya'nın kendi yanında olmadığını ve konserlere giderek eğlendiğini söyleyen Demirci, yaşadığı hayal kırıklığından bahsetti.