FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın bir süre önce boşandığı eşi Eda Demirci, Küçükkaya ile geçirdiği kabus gibi geçen evlilik sürecini anlattı. Demirci, Küçükkaya tarafından defalarca aldatıldığını itiraf ederken, bu aldatılmaların hesabını sormak istemesi üzerine şiddet gördüğünü de açıkladı.
FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın maskesi düştü! Eski eşi Eda Demirci'yi hem aldatmış, hem de dövmüş
14.06.2020 10:36
- FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın maskesi düştü! Eski eşi Eda Demirci'yi hem aldatmış, hem de dövmüş
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