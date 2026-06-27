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Gaziantep’te karne günü bıçaklanan liseli Çağlar kurtarılamadı

Gaziantep’te karne günü bıçaklanan liseli Çağlar kurtarılamadı

Gaziantep'te, karne günü parkta okul arkadaşı Halil A. (18) tarafından bıçaklanan Çağlar Gönülalan (16), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Batıkent Mahallesi Vadi Park'ta meydana geldi. Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 12'nci sınıf öğrencisi Halil A. tarafından göğsünden bıçaklanan 10'uncu sınıf öğrencisi Çağlar Gönülalan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gönülalan, ambulansla Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Çağlar Gönülalan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çağlar Gönülalan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Başçeşme Mahallesi'nde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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