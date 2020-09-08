Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, iki kişiyle iş isteyen kadının ırzına geçti! Davacı detayları canlı yayında anlattı

08.09.2020 12:32

CHP’nin kalesi iğrenç bir cinsel saldırı olayıyla sarsılıyor. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, kendisinden iş isteyen bir kadına başkan yardımcılarıyla birlikte tecavüz ettiği ortaya çıktı. Müslümanları bir şarlatanı kullanıp profesyonelce genelleyerek kötüleyen ve planlı bir şekilde kriminal bir sapkın üzerinden AK Parti'ye saldıran geçmişi kirli muhalif medya, bu korkunç tecavüz olayına ne diyecek merakla bekliyoruz. A Haber muhabiri Gamze Elçi detayları canlı yayında aktardı. Mülkiye müfettişleri Didim’e geldi ve soruşturma başladı. Davacı Ekrem Batur, yaşananları canlı yayında anlattı.

İzmir Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kendisinden iş isteyen kadına başkan yardımcılarıyla birlikte istismarda bulunduğu iddia edildi. A Haber muhabiri Gamze Elçi detayları canlı yayında aktardı. Mülkiye müfettişleri Didim'e geldi ve soruşturma başladı. Davacı Ekrem Batur, yaşananları canlı yayında anlattı.

Batur, "Kadın gidiyor iş başvurusunda bulunuyor. Ben sizi akşam üstü ararım oturur bir yerde konuşuruz diyor. Kadını alıp çiftlik evine götürüyorlar. İçiriyorlar uyuşturucu veriyorlar sonra tecavüz ediyorlar çok üzüldük Didim bunları hak etmiyor." ifadelerini kullandı.