Esenyurt’ta yangın paniği: Çatıdan başlayan alevler yayıldı

İstanbul Esenyurt'ta öğle saatlerinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki binaların çatılarına da sıçradı.

İtfaiye Seferber Oldu

Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlerin binaların iç kısımlarına sirayet etmemesi için yoğun bir çalışma başlattı.

Mahalleli Sokağa Döküldü

Yangının sıçradığı binalarda yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Can kaybı veya yaralanmanın bildirilmediği olayda, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.