Şanlıurfa merkezli operasyonda nefes kesen anlar! Çete üyeleri kıskıvrak yakalandı
İstanbul ve Düzce’yi de kapsayan baskınlarda yağma, tehdit ve kasten yaralama suçlarına karışan 9 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda dev bir operasyona imza attı.
Suç Dosyaları Kabarık
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; "Nitelikli Yağma", "Kasten Yaralama", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Mala Zarar Verme" ve "Tehdit" gibi birçok suça karıştıkları belirlenen şüpheliler takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından Şanlıurfa merkezli İstanbul ve Düzce illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.