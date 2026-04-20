Tabela montajı faciaya dönüşüyordu! Dehşet anları kamerada

Gaziosmanpaşa'da tabelanın üzerine çıkan işçi, ağırlığa dayanamayan panelle birlikte yere çakıldı. Tabelanın altında kalan vatandaş ve işçinin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

İstanbul Gaziosmanpaşa Yeşilpınar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Şükran Caddesi üzerinde yeni açılacak bir iş yerinin tabelasını takmak isteyen çalışanlar, güvenlik önlemi almadan montaj işlemine başladı.

Dengesini Kaybedip Üzerine Düştü

Tabelanın üzerine çıkarak sabitlemeye çalışan işçi, bir anda dengesini kaybetti. Yerinden kopan dev tabela, üzerindeki işçiyle birlikte o sırada kaldırımda hiçbir şeyden habersiz bekleyen bir vatandaşın üzerine düştü.

Mucize Kurtuluş: Yaralanan Olmadı

Çevredeki esnafın büyük bir korkuyla yardıma koştuğu olayda, hem işçinin hem de tabelanın altında kalan vatandaşın yara almadan kurtulması mucize olarak değerlendirildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, tabelanın kopma anı ve çevredeki vatandaşların yaşadığı büyük panik net bir şekilde görülüyor. İş yerinin önüne tedbir amaçlı "Tadilatımız var" yazısı asılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

