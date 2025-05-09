Erzurum’da fuhuş çetesi çökertildi: 8 kadın kurtarıldı!

Giriş Tarihi: 9.05.2025 16:54:12 Güncelleme Tarihi: 9.05.2025 17:05:34

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında düzenlediği eş zamanlı operasyonla, fuhşa zorlandığı belirlenen 8 kadını kurtardı. Operasyon sonucunda dört şüpheli gözaltına alındı.

Vatandaşlardan Gelen İhbarlar Harekete Geçirdi

Emniyet ekipleri, zaman zaman vatandaşlardan gelen ve kimlik bilgisi paylaşılmadan yapılan ihbarlar doğrultusunda harekete geçti. Bu ihbarlar, kentte fuhuş yapılan bazı adreslere ilişkin istihbari çalışmaların başlatılmasına neden oldu.

Otel ve Pansiyon Üzerinden Fuhşa Aracılık

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu, B.B isimli otel ve B. isimli pansiyonun sahibi M.K.'nin, bu işyerlerinde kadınların fuhuş yapmasına aracılık ettiği tespit edildi. İş yerlerinde resepsiyon görevlisi olarak çalışan A.N., E.E.E. ve K.A. isimli şahısların da suça ortak oldukları belirlendi. CMK 135 kapsamında delil toplama süreci başlatıldı.

Şüphelilere Eş Zamanlı Baskın

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 2 Mayıs 2025 günü saat 14.00'te şüphelilerin adreslerine ve ilgili işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, mağdur kadınların yanı sıra suçla bağlantılı delillerin yer aldığı telefonlar ve dijital materyallere de el konuldu.

Bir Şüpheli Tutuklandı, Üçü Adli Kontrolle Serbest

Operasyonda yakalanan 4 erkek şüpheli, 5 Mayıs 2025 tarihinde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından sorgulanan şahıslardan M.K. tutuklanırken, diğer üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yüklü Miktarda Para Cezası Kesildi

Fuhuş yaptığı belirlenen kadın ve erkek şahıslara 89 ayrı idari işlemle toplam 2 milyon 137 bin 513 TL para cezası kesildi. Ayrıca kayıtsız konaklama nedeniyle 612 bin 747 TL tutarında ek ceza uygulandı.

Komisyona Bildirim Yapıldı

Olayla bağlantılı işletmelere ilişkin olarak Erzurum Zührevi Hastalıklarla Mücadele Komisyonu Başkanlığı'na gerekli resmi yazışmaların yapıldığı açıklandı. Soruşturma sürecinin titizlikle devam ettiği belirtildi.