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Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: 225 şüpheli adliyede!
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Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: 225 şüpheli adliyede!

Giriş Tarihi: 9.05.2025 16:43:27 Güncelleme Tarihi: 9.05.2025 16:44:34

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik 47 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 225 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında iş insanlarının da bulunduğu şüpheliler, örgüte eleman ve finans sağlamakla suçlanıyor.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucunda örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 225 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında iş insanları, eski holding yöneticileri ve örgüte finans sağladığı tespit edilen isimler bulunuyor.

Güncel Yapılanma Deşifre Edildi
Yapılan operasyonlar sonucunda, FETÖ'nün Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki güncel yapılanması açığa çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, örgütün öğrencilere maddi destek sağladığı ve bu yolla yeni üyeler kazandırmaya çalıştığı belirlendi.

Balkan Ülkelerinde Toplantılar
FETÖ'nün yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi. Örgüt yöneticilerinin, öğrencilere "gezi" bahanesiyle Balkan ülkelerine seyahatler düzenlediği ve burada gizli toplantılar gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ayrıca, şüphelilerin kripto haberleşme programları aracılığıyla yurt içi ve yurt dışı bağlantılarını sürdürdükleri bildirildi.

Paravan Şirketlerle Finans Desteği
Soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin paravan şirketler kurarak finansal kaynak yarattıkları ve bu yolla hem örgütü hem de üyelerini destekledikleri tespit edildi. Ele geçirilen belgelerde, çeşitli ticari faaliyetlerin arkasında örgütsel amaçların bulunduğu ortaya kondu.

"Para Kasası" da Gözaltında
Operasyon kapsamında dikkat çeken isimlerden biri, FETÖ'nün "para kasası" olarak bilinen ve daha önce 15 yıl hapis cezası alan bir holdingin eski yönetim kurulu üyesi T.N. oldu. T.N., Gaziantep'te gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında yer aldı.

Adli Süreç Devam Ediyor
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 225 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, yeni gözaltı ve tutuklamaların olabileceği ifade ediliyor.

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