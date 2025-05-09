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Aydın’da motosiklet ile Traktör çarpıştı: 3 ölü
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Aydın’da motosiklet ile Traktör çarpıştı: 3 ölü

Giriş Tarihi: 9.05.2025 17:23:57 Güncelleme Tarihi: 9.05.2025 17:25:34

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olay, Söke-Koçarlı karayolunda büyük üzüntüye neden oldu.

Kaza Çakırbeyli Girişinde Meydana Geldi

Kaza, Söke-Koçarlı yolu üzerindeki Çakırbeyli Mahallesi girişinde saat akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası 09 KH 160 olan motosiklet ile 77 ADP 618 plakalı traktör henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde motosiklette bulunan üç kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Traktör sürücüsünün sağlık durumu hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti ve kazanın kesin nedeni için jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Bölge Halkı Şokta

Kazanın meydana geldiği bölgede yaşayan vatandaşlar, sık sık benzer kazaların yaşandığını ve yol üzerinde önlem alınması gerektiğini ifade etti. Olayın ardından çevrede büyük üzüntü yaşanırken, hayatını kaybedenlerin yakınları yasa boğuldu.

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