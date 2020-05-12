Emrullah Gülüşken, koronavirüs tedavisinden sonra taburcu edildi

İsveç'in Malmö kentinde yaşayan ve Corona testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken (47), geçtiğimiz günlerde ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
İsveç'in Malmö kentinde yaşayan ve Corona testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken (47), geçtiğimiz günlerde ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Gülüşken, 14 günlük tedavinin ardından virüsü yendi. Babası ile 3 kardeşinin sesini duyurarak Türkiye'ye gelmelerini sağlayan Leyla, "Bu süreçte onlarla çok güzel ilgilenildi. Devletimizin güçlü olduğunu bu süreçte tekrardan öğrendik" dedi. Gülüşken ile çocukları Esma, Samira ve Mahmut Corona'yı yendi.