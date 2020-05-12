Almanya'dan çarpıcı koronavirüs açıklaması: Tehlike geçmedi yardımcı olun

12.05.2020 15:21

Son dakika haberi... Almanya'da koronavirüsün bulaşma değerinin yeniden artması üzerine Robert Koch Enstitüsü basın toplantısı düzenledi. Enstitü Başkan Yardımcısı Prof. Lars Schaade, "Tehlike geçmedi. Virüsü yönlendirmek kendi davranışlarımıza bağlı. Yardımcı olun" çağrısı yaptı. Bulaşma değerinin cumartesi gününden beri 1'in üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Prof. Lars Schaade, dikkatle izlemek gerektiğini vurguladı ve şöyle dedi: Virüs bir civarında gidip geliyorsa, durağanlık söz konusu. Bir yükselme yok demektir. Ama devamlı 1'in üzerindeyse, virüs yayılıyor demektir.

Virüs bir civarında gidip geliyorsa, durağanlık söz konusu. Bir yükselme yok demektir. Ama devamlı 1'in üzerindeyse, virüs yayılıyor demektir.