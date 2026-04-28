Elbistan'da korkutan kaza: Yolun karşısına geçerken aracın altında kaldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Bahçelievler Mahallesi Tadım Sokak üzerinde sabah saatlerinde üzücü bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, o sırada caddede yolun karşısına geçmekte olan 58 yaşındaki Ü.Y. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra yere yığıldı.

Hastanede tedavi altına alındı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.

Dehşet anları güvenlik kamerasında

Kaza anı, sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; hafif ticari aracın yaya Ü.Y.'ye çarpma anı, kadının çarpmanın şiddetiyle savrularak duvara çarpması ve ardından yere düşmesi net bir şekilde yer aldı. Polis ekipleri kaza mahallinde incelemelerde bulunurken, sürücünün ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.