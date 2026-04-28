Birecik'te korkunç kaza: 3 kişi vefat etti 5 yaralı

3 Otomobil Metal Yığınına Döndü

Kaza, saat 16.00 sularında Birecik ilçesi Günışığı Mahallesi mevkii üzerinde gerçekleşti. Plakaları henüz tespit edilemeyen üç ayrı otomobilin karıştığı kazayı gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları titiz bir çalışma ile çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Acı Haber Hastaneden Geldi

Birecik Devlet Hastanesi'ne acil koduyla kaldırılan 8 yaralıdan üçünün kalbi durdu. Doktorların yoğun çabasına rağmen Ebru Demir, Mahmut Kılıç ve üzerinden kimlik kartı çıkmayan bir kadın yolcu hayata tutunamadı. Hayatını kaybedenlerin yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirirken, cenazeler otopsi işlemleri için morga sevk edildi.

Yaralıların Kimlikleri Belirlendi

Hastanede müşahede altında tutulan ve tedavileri devam eden diğer 5 yaralının isimleri ise şu şekilde açıklandı: Ayşegül Baydilli (23), Ebru Demir (22), İbrahim Halil Yılmaz (30), İda Demir (50) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi. Yetkililer, bazı yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Yol Yeniden Trafiğe Açıldı

Kaza sonrası trafik ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak verilen yol, enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeniden çift yönlü ulaşıma açıldı. Jandarma ve polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve ihmal ihtimalleri üzerine incelemelerini sürdürüyor.