Dr. Doğu Perinçek'ten kirli ittifaka sert sözler: TBMM'yi sokağa çevirdiler

04.06.2020 23:11

A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Perinçek CHP ve PKK'nın Meclis'i sokağa çevirdiğini dile getirerek, "Son haftalarda CHP valla bizim HDP ile ittifak yapmadık diye yemin ediyordu. CHP ile PKK arasında ittifak Meclis salonunda tüm çıplaklığıyla kendisini ortaya koydu. O derece koydu ki 'faşizme karşı omuz omuza' diye slogan attılar." dedi.