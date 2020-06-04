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    • 04.06.2020 22:12
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    Son dakika: Vekillikleri düşürülen 2 'li hakkında yakalama kararı

    Son dakika haberine göre, li Leyla Güven ve HDP'li Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Genel Kurulu'nda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan HDP ve HDP 'nın vekilliği düşürülmüştü.

    2 HDP'li hakkında yakalama kararı
    li Leyla Güven ve HDP'li Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


    VEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
    Genel Kurulu'nda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan HDP ve HDP 'nın vekilliği düşürülmüştü.


    HDP'li Musa Farisoğulları, 'da gözaltına alındı.

    Haberler Güncel Son dakika: Vekillikleri düşürülen 2 HDP'li hakkında yakalama kararı
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