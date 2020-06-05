Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Murat Çidam' paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız

05.06.2020 00:04

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 gündür koronavirüs ile mücadele eden güvenlik görevlisi 1 çocuk babası Murat Çidam'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, "Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veriyordu. 1 çocuk babasıydı. COVID-19 tanısı konduktan sonra 17 gün yaşadı. Sükûnetiyle tanınırdı. Mücadelesi için minnettarız" dedi.