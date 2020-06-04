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    • 04.06.2020 15:58
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    Son dakika: 'li , 'li ve 'nın milletvekillikleri düştü!

    Son dakika haberine göre cezaları onanan İstanbul Milletvekili ile Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlulları ve Hakkari Milletvekili 'in TBMM Genel Kurul’da milletvekillikleri düşürüldü.

    Söz konusu isimlerin milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulu'nda okunacak. KCK Ana Davası'nda yargılanan milletvekilleri , verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019'da onanmıştı.

    BERBEROĞLU MİT TIRLARINDAN
    'li Berberoğlu ise MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı. Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.

    Berberoğlu ile Güven ve Farisoğulları hakkındaki yargı kararları TBMM bekletiliyordu.

    Haberler Güncel Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düştü!
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