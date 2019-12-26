Diyarbakır annelerinin evlat zaferi! Hüsniye Kaya'nın dağa kaçırılan kızı PKK'nın elinden kurtarıldı 26.12.2019 10:32

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da nöbet tutan bir anne daha evladına kavuştu. 5 yıl önce dağa kaçırılan Hüsniye Kaya'nın kızı PKK'nın elinden kurtarıldı. A Haber kameralarına açıklamalarda bulunan Kaya, "Allah Başkan Erdoğan ve Süleyman Soylu'dan razı olsun. Allah hepinizden, devletimizden razı olsun. Kızımı 5 senedir görmedim, inşallah mutlu olacağım." dedi.

Diyarbakır'da nöbet tutan bir anne daha evladına kavuştu. 5 yıl önce dağa kaçırılan Hüsniye Kaya'nın kızı PKK'nın elinde kurtarıldı. Hüsniye Kaya ve eşi Hüsnü Kaya evlat nöbetinin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmayan A Haber kameralarına konuştu.



Kızının kurtulduğu haberini Süleyman Soylu'nun verdiğini dile getiren Hüsniye Kaya, "Çok mutluyum, 5 senedir ciğerim parçalandı. Allah Başkan Erdoğan ve Süleyman Soylu'dan razı olsun. Allah hepinizden, devletimizden razı olsun. Kızımı 5 senedir görmedim, inşallah mutlu olacağım.

ANNELERE DESTEK OLACAĞIM

Kızım için eyleme devam edeceğim. Annelere destek için yine HDP önünde olacağım. Diyarbakır annelerini yalnız bırakmayacağım. " dedi.

DEVLETİMİZ BABA DEVLETTİR

Baba Hüsnü Kaya ise, "Bu haberi duyduğumuz zaman çok mutlu olduk. Bizim devletimiz baba devlettir Allah Başkan Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Allah Başkan Erdoğan'a, Süleyman Soylu'ya ve tüm polis memurlarından razı olsun. Cumhurbaşkanımıza da bu mücadeleye destek verdiği içn teşekkür ediyorum. " dedi.



EVLAT NÖBETİNE 6. GÜNDE KATILMIŞTI

Hüsniye Kaya Diyarbakır'daki acılı ailelerinin HDP binası önündeki nöbetine 6. günde katılmıştı. Hüsniye Kaya, 2015 yılında 14 yaşında olan kızı Mekiye Kaya'nın okula diyerek evden çıktığını ve bir daha haber alamadığını söylemişti. Kaya, "Şimdi duydum kızım yaşıyor ve şu an Suriye'de. Kızımı istiyorum, gelsin annesiyim arkasındayım. Kızım neredeyse gelsin, onlar Ermeni ve Hristiyan'dır. Biz Türkiye vatandaşıyız, evine dön arkandayım" diyerek kızına çağrı yapmıştı.