Müge Anlı'da feci cinayet aydınlatıldı! Mehmet Muharrem Elbay'ın kemikleri Zeynep Ergül'ün evinin kömürlüğünden çıktı 26.12.2019 10:20

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir cinayet daha aydınlatıldı! Gaziantep'te kayıp olarak aranan Mehmet Muharrem Elbay'ın kemiklerine Zeynep Ergül'ün kömürlüğünde ulaşıldı. 4 kişinin tutuklandığı Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Müge Anlı'da feci cinayet aydınlatıldı! Mehmet Muharrem Elbay'ın kemikleri ZeMüge Anlı programının 26 Aralık tarihli bölümünde flaş bir gelişme yaşandı. Tutuklu olan Cahit Ergül'ün kız kardeşi Zeynep Ergül cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Mehmet Elbay cinayetinde tutuklu sayısı 5'e yükseldi. Zeynep Ergül'ün kömürlüğünde kemikler ortaya çıktı.

ZEYNEP ERGÜL YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Müge Anlı programına kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Elbay olayının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Kızının evini beğenmediği için terk ettiğini söyleyen Zeynep Ergül'ün Mehmet Muharrem Elbay'ın ölümüyle ilgili tek şüpheli olan Cahit Ergül'ün kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Gerçeğin ortaya çıkması ardından hem Zeynep Ergül hem de Cahit Ergül ile ilgili şaşırtıcı iddialar ortaya atıldı.

Zeynep Hanım'ın çevresindekilere ve cezaevinde olan eşini ziyarete gittiğinde "Evimin yanındaki kuyuya eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü kuyuya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." Dediği iddia edildi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Geçen hafta Müge Anlı'nın yayınındaki bıçaklama iddiasını ihbar kabul eden Jandarma ekipleri Zeynep Ergül'ü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Ergül, karakolda da ifadesini değiştirmedi. "

CAHİT ERGÜL'DEN ŞAŞIRTAN İTİRAF

Cahit bey kuyu hakkında; "Ben kuyu 20 metre ötede dedim. 5 metre alanda dedim. Asitli kuyuyu Mehmet Elbay'ın olduğu kuyuyu gösteririm dedim. Zeynep bana iftira ediyor yazık değil mi bana ya?" itirafında bulundu.

Canlı yayına bağlanan Cahit Ergül, kuyu hakkındaki sorulara ise şaşırtan bir yanıt verdi. Tutarsız açıklamalarda bulunan Cahit Ergül; "Ben kuyu 20 metre ötede dedim. 5 metre alanda dedim. Asitli kuyuyu Mehmet Elbay'ın olduğu kuyuyu gösteririm dedim. Zeynep bana iftira ediyor yazık değil mi bana ya?" itirafında bulundu.

Müge Anlı'nın bu sözleri hatırlatması ardından ise; "Öyle bir kuyu var ama içinde Mehmet Muharrem Elbay mı var başka bir mi var bilmiyorum. Gidip kuyuyu gösterebilirim ama ben Mehmet Muharrem Elbay'a ne oldu bilmiyorum" açıklamasında bulundu.

27,5 yıl imamlık yapan Cahit Erbey, din görevlisi olarak emekli oldu.

KENEVİR DİYALOĞUYLA ŞAŞIRTMIŞTI

Müge Anlı'nın Zeynep Hanım'ın kocasının evin bahçesinde kenevir ektiğini ve uyuşturucu temininde bulunduğunu açıklaması ardından Zeynep Ergül verdiği yanıtla sosyal medya konu olmuştu. Zeynep Hanım; eşinin bahçeye kenevir ektiğini bilmediğini onları marul sandığını söylemişti.ynep Ergül'ün evinin kömürlüğünden çıktı