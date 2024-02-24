Türkiye genel seçimlerde olduğu gibi, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasındaki ittifaka yerel seçimlerde de şahitlik ediyor.

CHP bu ittifakı gizlemeye çalışsa da DEM, Kandil'den gelen talimatla İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na alan açacak adaylar çıkardı. CHP ise 'Kent uzlaşısı' maskesine sığınıp Esenyurt'ta DEM'e göre aday değişikliğine gitti.

TAKVİM CHP-DEM-Kandil pazarlığını manşet manşet yazarken 17 Şubat'ta açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Uzlaşının sağlandığı bazı yerler var mesela; Mersin, Akdeniz, Esenyurt... Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde ise görüşmeler sürüyor." diyerek itirafta bulundu.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ'TAN CHP İLE İTTİFAK İTİRAFI

ittifaka ilişkin bir itiraf da bugün DEM'in İBB Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'tan geldi.

İmamoğlu'na İstanbul'da "alan açacak" isimlerden biri olan Meral Danış Beştaş CHP yandaşı Medyascop'ta kendisine yöneltilen "Sizin iktidarla görüşme görüşmeme kayyum atanmaması için bir tür görüşme gibi olaylarınız var mı olabilir mi?" sorusuna yanıt verdi.

İKTİDAR İLE GÖRÜŞMÜYORUZ

İktidar ile herhangi bir anlaşmalarının olmadığını hatta görüşmelerinin bile olmadığını söyleyen Meral Danış Beştaş, CHP ile yaptıkları ittifakı işaret ederek, "Olsa zaten Esenyurt gibi Mersin gibi açıklarız." dedi.

Beştaş şunları söyledi:

"Bizim iktidarla hiçbir şekilde bir ittifakımız yok. Önce onun altını kalın kalın çizmek istiyoruz. Zaten ittifak yapmamızın hiçbir koşulu da yok. Hali hazırda bize yönelik operasyonların sürdürüldüğü… İşte 3 gün önce Esenyurt ilçe eş başkanlarımız tutuklandı.

Bütün olarak iktidarın bize yönelik yaklaşımında bir farklılık zaten yok. Ne böyle bir görüşmemiz var anlaşalım gibi. Olsa zaten açıklarız. Tıpkı Esenyurt gibi Mersin gibi açıklarız çünkü bizim kimseden çekinecek bir pozisyonumuz yok. "

ESENYURT, AKDENİZ VE MERSİN'DE AÇIK İTTİFAK

Bilindiği üzere CHP Esenyurt'ta "Kent uzlaşısı" adı altında Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi. DEM Parti Mersin de ise Büyükşehir Eşbaşkan adayları olarak Milletvekili Ali Bozan ile Leyla Akgül'ü "tedbir amaçlı" aday gösterdi.

CHP ile pazarlıklarda sorun çıkmazsa adaylar geri çekilecek. CHP Mersin'in Akdeniz ilçesinde ise DEM Parti lehine tavşan aday çıkardı. CHP Akdeniz Kadın Kolları Başkanı Nesibe Teker Hazim, CHP Akdeniz Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. CHP'li Hazim'in adaylık başvurusunda bile bulunmadığı iddia edilmişti.

İMAMOĞLU MİTİNGİNDE DEM BAYRAKLARI

Öte yandan İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti bayrakları açıldı. CHP bayraklarının yanı sıra DEM Parti bayrakları sallayan bir grup "zafer" işareti yaparak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Bu durum DEM'in sözde aday çıkararak kirli ittifakı perdelemeye çalıştığını bir kez daha gösterdi.

TAKVİM CHP-DEM-KANDİL HATTINDAKİ TEZGAHI YAZDI

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasında süren yerel seçim pazarlığı Kandil'in müdahalelerine sahne oldu. TAKVİM, CHP-DEM-Kandil pazarlığını tüm ayrıntılarıyla yazdı.

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek DEM tabanında daha az ilgi uyandıracak Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni aday yapıldı. Bu hamle ile Ekrem İmamoğlu'na alan açmak istendi.

"KANDİL'İN MÜDAHALESİ"

TAKVİM bu kararın, terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu'nun CHP ile DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı vermesinin ardından geldiğini yazdı.

HEM KANDİL HEM DEM İTİRAF ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından hem Kandil'den hem de DEM Parti'den pazarlığa ilişkin itiraf geldi.

İsmi gizlenen DEM'li bir yönetici CHP yandaşı Aytunç Erkin'e 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun elini güçlendirmek istediklerini itiraf ederek, "Biz aday tercihlerimizle İmamoğlu'na alan bıraktık. O alanda ne yapacağı İmamoğlu'na bağlı." dedi.

DEM'den pazarlık itirafı: Ekrem İmamoğlu'na alan açtık | Selahattin Demirtaş krizi... Seçimden sonra hesaplaşma

Terör elebaşlarından Helin Ümit ise 16 Şubat'ta PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.

Daha sonra 'Kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi.



Özer'in sözde 'Kürdistan' hayalleri kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar verdiği CHP-DEM arasındaki tezgahı bir kez daha gösterdi.

GECİKME OYUNU

Son olarak DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunu son ana bırakarak "gecikme" oyunu oynadı.

Bu durum "Suçu Yüksek Seçim Kurulu'na atarak hem devlet suçlanacak hem de seçmenler çok daha kolay İmamoğlu'na yönlendirilecek" yorumlarını beraberinde getirdi. Ancak İstanbul Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, DEM Parti'nin başvurusunun saat 16.55'te alındığı, 17.14'te işlemlerin tamamlandığı ve seçimlere gireceği bildirildi.