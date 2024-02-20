Esenyurt'ta DEM Parti binasına "terör" operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı! Terörist başı Abdullah Öcalan'ın paçavraları çıktı

İstanbul'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) Esenyurt'taki ilçe merkezinde yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
3 ADRESE TERÖR OPERASYONU
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı soruşturma dosyası ile Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı kapsamında Esenyurt'ta 3 adreste arama yapıldı.