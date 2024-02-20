Esenyurt'ta DEM Parti binasına "terör" operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı! Terörist başı Abdullah Öcalan'ın paçavraları çıktı

CHP'DEN ESENYURT'TA DEM'Lİ ADAY!



Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP, Esenyurt'ta 'kent uzlaşısı'na varınca CHP aday değişikliğine gitti.

Bu kapsamda CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen yerine Ahmet Özer'i aday gösterdi. CHP yandaşı Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında bomba bir itirafta bulundu. CHP'li Barış Yarkadaş, DEM Parti'nin kent uzlaşısı maskesi altında Esenyurt'tan CHP'li Ahmet Özer'in adaylığına onay verdiğini ve bunun karşılığında 20 DEM Partilinin CHP listelerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisine gireceğini açıkladı.