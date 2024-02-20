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Esenyurt'ta DEM Parti binasına "terör" operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı! Terörist başı Abdullah Öcalan'ın paçavraları çıktı

CHP'nin kirli iş birliğine tutuştuğu terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'e terör operasyonu düzenlendi. Sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirtelen iki kişi, DEM Parti Esenyurt İlçe binasında yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın paçavraları ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 10:07 Güncelleme 20 Şubat 2024, 22:51
Esenyurt’ta DEM Parti binasına terör operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı! Terörist başı Abdullah Öcalan’ın paçavraları çıktı

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İstanbul'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) Esenyurt'taki ilçe merkezinde yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

3 ADRESE TERÖR OPERASYONU

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı soruşturma dosyası ile Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı kapsamında Esenyurt'ta 3 adreste arama yapıldı.

Esenyurt DEM binasında terörist paçavraları! Esenyurt DEM binasında terörist paçavraları!

DEM PARTİ ESENYURT BİNASINDA YAKALANDILAR

DEM Parti'nin Esenyurt'taki ilçe merkezinde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

TERÖRİST BAŞININ PAÇAVRALARI

Buradaki aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, gazete, bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DEM binasında terörist başı Öcalan'ın paçavraları bulunduDEM binasında terörist başı Öcalan'ın paçavraları bulundu

CHP'DEN ESENYURT'TA DEM'Lİ ADAY!

Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP, Esenyurt'ta 'kent uzlaşısı'na varınca CHP aday değişikliğine gitti.

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Bu kapsamda CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen yerine Ahmet Özer'i aday gösterdi. CHP yandaşı Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında bomba bir itirafta bulundu. CHP'li Barış Yarkadaş, DEM Parti'nin kent uzlaşısı maskesi altında Esenyurt'tan CHP'li Ahmet Özer'in adaylığına onay verdiğini ve bunun karşılığında 20 DEM Partilinin CHP listelerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisine gireceğini açıkladı.

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