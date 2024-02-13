DEM’den pazarlık itirafı: Ekrem İmamoğlu’na alan açtık | Selahattin Demirtaş krizi... Seçimden sonra hesaplaşma

Yerel seçimlere kısa bir süre kala Cumhuriyet Halk Partisi - DEM ve Kandil hattında tutuşulan pazarlığa ilişkin bomba bir itiraf geldi.

PKK'nın siyasi ayağı DEM geçtiğimiz hafta terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı adaylıktan çekti.

TALİMAT KANDİL'DEN GELDİ

Takvim meselesini arka planını yazarak vetonun kandilden geldiğini ortaya koydu.

Öyle ki terör elebaşlarından Mustafa Karasu Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinden 1 gün önce, "İttifakları güçlendirerek, var olan ittifakları sahiplenerek, var olan ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor." diyerek hem DEM'e hem CHP'ye istikamet çizdi.

Karasu'nun talimatından arından DEM ve Başak Demirtaş ortak açıklama yaparak adaylıktan geri adım attı.

Gelişme sonrası DEM Başak Demirtaş'a göre tabanda daha az ilgi uyandıracak Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi i İBB Eş Başkan Adayları olarak duyurdu.