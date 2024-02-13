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DEM'den pazarlık itirafı: Ekrem İmamoğlu'na alan açtık | Selahattin Demirtaş krizi... Seçimden sonra hesaplaşma

CHP-Kandil-DEM hattında süren pazarlıklar sonrası itiraflar gelmeye başladı. DEM Kandil'den gelen talimatla terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı adaylıktan çekmesinin ardından Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday gösterdi. Takvim DEM'in bu hamleyle hem tabanın gazını almayı hem de CHP ile pazarlıkta elini güçlendirip Ekrem İmamoğlu'na yol açmayı planladığını yazdı. Yaşanan gelişmeler sonrası DEM'den "Biz aday tercihlerimizle İmamoğlu’na alan bıraktık. O alanda ne yapacağı İmamoğlu’na bağlı." itirafı geldi. Öte yandan terörün siyasi ayağı partide bir Selahattin Demirtaş krizi yaşanıyor. İddiaya göre 1 Nisan'dan sonra derin bir hesaplaşma başlayacak...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 09:57 Güncelleme 13 Şubat 2024, 10:14
DEM’den pazarlık itirafı: Ekrem İmamoğlu’na alan açtık | Selahattin Demirtaş krizi... Seçimden sonra hesaplaşma

Yerel seçimlere kısa bir süre kala Cumhuriyet Halk Partisi - DEM ve Kandil hattında tutuşulan pazarlığa ilişkin bomba bir itiraf geldi.

PKK'nın siyasi ayağı DEM geçtiğimiz hafta terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı adaylıktan çekti.

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TALİMAT KANDİL'DEN GELDİ
Takvim meselesini arka planını yazarak vetonun kandilden geldiğini ortaya koydu.

Öyle ki terör elebaşlarından Mustafa Karasu Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinden 1 gün önce, "İttifakları güçlendirerek, var olan ittifakları sahiplenerek, var olan ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor." diyerek hem DEM'e hem CHP'ye istikamet çizdi.

Karasu'nun talimatından arından DEM ve Başak Demirtaş ortak açıklama yaparak adaylıktan geri adım attı.

Gelişme sonrası DEM Başak Demirtaş'a göre tabanda daha az ilgi uyandıracak Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi i İBB Eş Başkan Adayları olarak duyurdu.

TAKVİM YAZDI: DÜŞÜK PROFİLLE GAZ ALIP İMAMOĞLU'NA YOL AÇACAKLAR
Takvim, DEM'in bu adaylarla hem tabanın gazını almayı hem de CHP ile pazarlıkta elini güçlendirip Ekrem İmamoğlu'na yol açmayı planladığını yazdı.

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DEM'DEN İTİRAF GELDİ: İMAMOĞLU'NA ALAN AÇTIK
Takvim'in gündemi belirleyen haberlerine paralel olarak DEM'den itiraf geldi.

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Sözcü Yazarı Aytunç Erkin ismini vermediği DEM'li bir yönetici ile konuşmasını aktardı.

DEM'li isim İstanbul tercihleri ile Ekrem İmamoğlu'nun elini güçlendirmek istediklerini itiraf ederek, "Biz aday tercihlerimizle İmamoğlu'na alan bıraktık. O alanda ne yapacağı İmamoğlu'na bağlı." dedi.

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"BEŞTAŞ VE ÇEPNİ SADECE BİRİNCİ HALKADAN OY ALIR "
Erkin, DEM Parti'de Meral Beştaş ve Murat Çepni isimlerinin seçimde alabilecekleri oy oranı ile ilgili şu değerlendirmeler yapıldığını yazdı:

"DEM Parti'nin seçmen tabanını üç halka olarak düşünebiliriz. Birinci halka, DEM Parti'nin örgütlü tabanı. İkinci halka, organik örgütlülüğü olmasa da seçmen olarak DEM Parti ile bağ kuranlar. Üçüncü halka ise kendisini DEM Partili olarak tarif etmese de seçim atmosferine ve adaya göre DEM'e oy verebilecek olanlar. Meral Beştaş ve Murat Çepni, birinci halkadaki oyları alır. İkinci halkadan fire olur. Üçüncü halkadan oy almaları ise çok zor."

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Erkin'in CHP-DEM pazarlığının ayrıntılarını yazdığı yazının ilgili kısmı ise şu şekilde:

"Celal Fırat ve Ali Kenanoğlu isimlerinin gündeme gelmesine rağmen Murat Çepni'nin yerine eş başkan adayı olarak Alevi bir adayın tercih edilmemesini de not edelim. DEM'in CHP içindeki Kılıçdaroğlu ve Alevi tartışmasına kanca atmak istemediği, CHP tabanından oy kapma amacında olmadığı net. Hatta HDP seçmeninin 2'nci ve 3'üncü halkasında, İmamoğlu'na sırtını tamamen dönmemiş yüz binlerce seçmen olduğunu vurgulayalım."

Peki, bu seçmen kitlesi İmamoğlu'na doğru gelir mi?

Bir yöneticinin bu soruya verdiği yanıtı not edelim:

"Bu, bize değil, İmamoğlu'na bağlı. Biz aday tercihlerimizle İmamoğlu'na alan bıraktık. O alanda ne yapacağı İmamoğlu'na bağlı."

BİR DE SELO KRİZİ: 1 NİSAN SONRASI HESAPLAŞMA OLABİLİR
Öte yandan terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'de Selahattin Demirtaş krizi yaşandığı da biliniyor.

Kandil-Dem ve cezaevinden sık sık siyasi çıkışlar yapan Demirtaş hattında yaşanan gelişmeler ışığında 1 Nisan'dan sonra hesaplaşma olacağı konuşuluyor.

CHP yandaşı Erkin bu meseleye ilişkin ise şu ifadeleri yazdı:

"Selahattin Demirtaş'ın; DEM Parti'nin mevcut çizgisini yetersiz, yönetimi de başarısız bulduğu biliniyor. DEM Parti'ye yeni bir rota çizmek istiyor. Ancak, parti yönetiminde ise Demirtaş'ın cezaevinden yaptığı müdahalelere yönelik rahatsızlık var. Demirtaş, Başak Demirtaş ismini öne sürerek yüksek perdeden bir müdahalede bulunmak istedi. Ancak bu kabul görmedi. Seçimde eğer çok dramatik ve başarısız sonuçlar ortaya çıkarsa DEM içinde Demirtaş yanlıları ile karşıtları arasında hesaplaşma kaçınılmaz olacak. Parti yönetimi, İstanbul'da "Başak Demirtaş olmasın ama tabanın itiraz etmeyeceği bir aday olsun" tercihi ile 1 Nisan sonrasına yönelik de pozisyon aldığı açık."

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