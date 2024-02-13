DEM’den pazarlık itirafı: Ekrem İmamoğlu’na alan açtık | Selahattin Demirtaş krizi... Seçimden sonra hesaplaşma

Özgür Özel DEM ile görüşmüştü
Erkin'in CHP-DEM pazarlığının ayrıntılarını yazdığı yazının ilgili kısmı ise şu şekilde:
"Celal Fırat ve Ali Kenanoğlu isimlerinin gündeme gelmesine rağmen Murat Çepni'nin yerine eş başkan adayı olarak Alevi bir adayın tercih edilmemesini de not edelim. DEM'in CHP içindeki Kılıçdaroğlu ve Alevi tartışmasına kanca atmak istemediği, CHP tabanından oy kapma amacında olmadığı net. Hatta HDP seçmeninin 2'nci ve 3'üncü halkasında, İmamoğlu'na sırtını tamamen dönmemiş yüz binlerce seçmen olduğunu vurgulayalım."
Peki, bu seçmen kitlesi İmamoğlu'na doğru gelir mi?
Bir yöneticinin bu soruya verdiği yanıtı not edelim:
"Bu, bize değil, İmamoğlu'na bağlı. Biz aday tercihlerimizle İmamoğlu'na alan bıraktık. O alanda ne yapacağı İmamoğlu'na bağlı."
BİR DE SELO KRİZİ: 1 NİSAN SONRASI HESAPLAŞMA OLABİLİR
Öte yandan terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'de Selahattin Demirtaş krizi yaşandığı da biliniyor.
Kandil-Dem ve cezaevinden sık sık siyasi çıkışlar yapan Demirtaş hattında yaşanan gelişmeler ışığında 1 Nisan'dan sonra hesaplaşma olacağı konuşuluyor.
CHP yandaşı Erkin bu meseleye ilişkin ise şu ifadeleri yazdı:
"Selahattin Demirtaş'ın; DEM Parti'nin mevcut çizgisini yetersiz, yönetimi de başarısız bulduğu biliniyor. DEM Parti'ye yeni bir rota çizmek istiyor. Ancak, parti yönetiminde ise Demirtaş'ın cezaevinden yaptığı müdahalelere yönelik rahatsızlık var. Demirtaş, Başak Demirtaş ismini öne sürerek yüksek perdeden bir müdahalede bulunmak istedi. Ancak bu kabul görmedi. Seçimde eğer çok dramatik ve başarısız sonuçlar ortaya çıkarsa DEM içinde Demirtaş yanlıları ile karşıtları arasında hesaplaşma kaçınılmaz olacak. Parti yönetimi, İstanbul'da "Başak Demirtaş olmasın ama tabanın itiraz etmeyeceği bir aday olsun" tercihi ile 1 Nisan sonrasına yönelik de pozisyon aldığı açık."