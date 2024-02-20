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DEM Parti İBB adayları İstanbul'da seçime girecek mi? İl Seçim Kurulu açıkladı: Başvuru 16.55'te geldi

Son dakika haberi! Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin İBB adaylık başvurusunun seçim kuruluna geç verildiği iddia edildi. DEM Parti listeleri zamanında verdiğini iddia ederken İl Seçim Kurulu'nda kamera kayıtları inceleniyor. Bu gelişmelerin ardından gözler YSK'ya çevrildi. İl Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Başvuru 16.55'te alındı, inceleme 17.14'te bitti." denildi. A Haber canlı yayınına katılan Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, DEM Parti'nin bu listeleri bilerek geciktirdiğini ve bunun İstanbul'da CHP ile devam eden pazarlıkların bir sonucu olabileceğini ifade etti.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 18:24 Güncelleme 20 Şubat 2024, 21:24
DEM Parti İBB adayları İstanbul’da seçime girecek mi? İl Seçim Kurulu açıkladı: Başvuru 16.55’te geldi

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

BOMBA İDDİA: GEÇ VERİLDİ

Terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin adaylık başvurusu yapamadığı iddia edildi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül DoğanDEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan

DEM Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na aday listesinin teslimini geciktirdiği iddialarına Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Herhangi bir gecikme yok, başvurumuzu vaktinde yaptık" dedi.



DEM'DEN AÇIKLAMA

Partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." denildi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai TemelliDEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli

CHP yandaşı Halk TV'de açıklamalarda bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "İstanbul adayları ile ilgili başvuruda bir kaza oldu, sorunun çözümü için İl Seçim Kurulu ile görüşülüyor." dedi. Temelli Meclis'te yaptığı açıklamada, trafik kazası olduğu için partililerin 16.55'te İl Seçim Kurulu'nda olduğunu ifade etti.

BAŞVURU SÜRESİNDE HİÇBİR PROBLEM YOK

DEM Parti'nin İstanbul adaylarının listesini İl Seçim Kurulu'na geç verdiği iddialarının ardından, DEM Parti Avukatları İl Seçim Kurulu'na geldi. İl Seçim Kurulu'nda yapılan görüşmelerin ardından avukatlar İl Seçim Kurulu'ndan ayrıldı. Gazetecilerin, "Başvurunuz kabul edildi mi?" sorusu üzerine avukatlar, "Kabul edildi bir problem yok. Başvuru süresinde hiçbir problem yok" ifadelerini kullandı.

DEM Parti İBB Adayları seçimde yer almayacak mı? Kamera kayıtları inceleniyor!

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

İl Seçim Kurulu, kamera kayıtlarına göre DEM Partililerin 17.02-17-04'te geldiğinin görüldüğü belirtilirken DEM Partililer 16.50'de binaya geldiklerini iddia ediyor. Gelen bilgilere göre kamera kayıtları incelendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM Parti Eş Genel Başkanları ile bir araya gelmişti.CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM Parti Eş Genel Başkanları ile bir araya gelmişti.

BAŞVURU 16.55'TE ALINDI

Bu gelişmelerin ardından gözler YSK'ya çevrildi. İl Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Başvuru 16.55'te alındı, inceleme 17.14'te bitti." denildi. Böylece DEM Parti'nin İstanbul'da seçime gireceği kesinleşti.

▶️ DEM Parti İstanbul'da seçime giriyor!


DEM Parti'ye verilen aday listesi teslim tutanağında şu ifadelere yer verildiği görüldü:


31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli Idareler Genel Seçimlerinde HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ adına İDİL UĞURLU tarafından verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı listesi aşağıda yazılı evrakları ile birlikte taşınabilir bellekte ve kağıt ortamında 20.02.2024 tarihinde saat 16:55'te başvuru yapmış olup 17:14'te inceleme tamamlanmış, iş bu tutanak tarafımızca imza altına alınmıştır.

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayları Meral Danış Beştaş ve Murat ÇepniDEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni

DEM PARTİ BİLEREK Mİ GECİKTİRDİ?


A Haber canlı yayınına katılan Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, DEM Parti'nin bu listeleri bilerek geciktirdiğini ve bunun İstanbul'da CHP ile devam eden pazarlıkların bir sonucu olabileceğini ifade etti.

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Daşdemir "14 Mayıs seçimi gösterdi ki Türk milleti bu iş birliğine müsaade vermiyor ve bundan çekildikleri için de açık ve şeffaf dedikleri ilişkiyi örtülü olarak yapıyorlar. CHP adayı desteklensin diye kasıtlı olarak bunu yaptılar. CHP listesinden grup kurabilmeleri için DEM Parti'den 20 kişi yer aldı ve buradan da bu iş birliğini anlayabiliyoruz. Nereden bakarsanız bakın bu iş birliği ortada dağ kadrosu da zaman zaman yaptığı açıklamalarda da bunu gösteriyor. Mağduriyet algısı yapmaya çalışıyorlar. Kamera kayıtlarında giriş tarihleri tabi gözüküyordur. Bu iş birliğinin neticesi olarak başvurduğu ve güya yetiştirilemediğini varsayım." dedi.

NEDEN 16.55'E BIRAKILDI?

DEM'in başvuru sürecine ilişkin A Haber'de konuşan avukat Pınar Hacıbektaşoğlu,"Burada mesele niye 16.55'e bırakılması aslında. Bu kadar önemli bir konuyu neden son dakikaya bıraktılar. Otomasyon sistemden kaynaklı bir giriş engeli yoksa kimseyi irdelemez. DEM Parti ısrarla aday göstermemek üzerine bir mücadele içinde değilse İl Seçim kurulu ve Yüksek Seçim kurulu 5 dakika nedeniyle aday reddedeceğini söylemez." dedi.

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ADAYLAR BELİRLENDİ

CHP - DEM hattındaki kirli pazarlık boyut kazanarak büyüyor. Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ve CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınarak adayları belirledi.

Geride bıraktığımız günlerde PKK elebaşı Helin Ümit "İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz" çıkışında bulundu. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu da CHP ile DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı verdi.

"CHP DİREKT KANDİL'LE ANLAŞTI"
Bu gelişmelere müteakiben DEM'in Başak Demirtaş'ı çekip düşük profilli aday çıkarması, CHP'nin Esenyurt'ta DEM'le ortak isim belirlemesi ve 'kent uzlaşısı' maskeli kirli pazarlıkların devam etmesi "CHP direkt Kandil'le anlaştı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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"Bir oy DEM'e bir oy İmamoğlu'na" formülü de tescillenmiş oldu.

DEM'li Ahmet TürkDEM'li Ahmet Türk

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk'ten CHP ile yürüttükleri pazarlıkla eş güdümlü olarak dikkat çeken bir çıkış geldi.

'YEREL ÖZERKLİK' VE 'TERÖRİSTAN' BAKLASINI ÇIKARDI
Amaçlarının Kürt halkının kimlik ve özgürlükleri ile ilgili adımlar atmak olduğunu ifaden eden DEM'li Türk, muhalefetten de beklenti içinde olduklarını açık açık söyledi.

Bilindiği üzere DEM Parti'nin 'yerel özerklik' ve 'teröristan' talebi mevcut. Ahmet Türk'ün "Amacımız Kürt halkının kimlik ve özgürlükleri ile ilgili adımlar atmak" çıkışının altında da bu neden mevcut.

Dipnot; 14-28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde CHP, PKK'nın siyasi ayağına 'yerel özerklik' ve 'kayyumları kaldırma' vaatleri vermişti.

Fotoğrafta: Ahmet Türk (En solda)Fotoğrafta: Ahmet Türk (En solda)

CHP'YE "SOMUT ADIM ATIN" ÇAĞRISI: ELEBAŞINA ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

Muhalefetten beklenti içerisinde olduklarını söyleyerek ittifak ortakları CHP'ye 'somut adım atın' çağrısında bulunan DEM'li Ahmet Türk, terörist başı Abdullah Öcalan'ı örnek vererek "Hukuksuz tecrit uygulanıyor. bu konuda adım atılması konusunda çağrılarımızı yapıyoruz. Bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz." dedi.

CHP İLE UZLAŞIYI AKLADI: "CEPHEYİ BÜYÜTECEĞİZ"

CHP ile vardıkları 'kent uzlaşısı'nı aklayan DEM'li Ahmet Türk, olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösterip PKK ile ağız birliği yaptı. CHP'nin de Kandil'le aynı çizgiye geldiğini itiraf etti.

"Cepheyi büyüteceğiz" diyen Türk, "Bugün demokrasi isteyen ve Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümünü isteyen kesimlerle zaten beraberiz. Bu cepheyi elbette ki büyütmek isteriz, herkesi bu noktaya getirmek isteriz" ifadelerini kullandı.

DEM'li Ahmet Türk ve CHP'nin devrik lideri KılıçdaroğluDEM'li Ahmet Türk ve CHP'nin devrik lideri Kılıçdaroğlu

"KILIÇDAROĞLU BİZE KAYBETTİRDİ" DEYİP EL YÜKSELTTİ
Ahmet Türk, 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na çok açık destek verdiklerini ancak oylarının yüzde 13 ve 11'lerden yüzde 8'lere düştüğünü söyledi.

Türk'ün bu çıkışı DEM Parti'nin CHP'yle ittifak karşılığında daha fazla kazanım elde etme peşinde olduğunu gözler önüne sererken, CHP'nin hangi bölücü taleplere boyun eğeceği merak konusu oldu.

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CHP'YE İTTİFAKIN DİYETİ... PKK, APO, TERÖRİSTAN!
Gelinen bu noktada Kandil'den gelen talimat sonrası artan pazarlıklar, "Öcalan'a özgürlük" ve "teröristan" hayalleri DEM Parti'nin CHP'ye ittifak karşılığı neleri dayattığını da açık etti.

Öte yandan seçim takvimine göre, siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına teslim etti.

Büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına saat 17.00'ye kadar iletti.

Başvurularını bugün saat 17.00'ye kadar sunması gereken bağımsız adaylar da başvurularını il ve ilçe seçim kurullarına yaptı. Seçim takvimine göre, bundan sonraki süreçte siyasi partiler aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek.

Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak.

35 PARTİNİN ADAYLARI YARIŞACAK

YSK'nin seçim takvimi kapsamında, partiler oy pusulasında şöyle sıralanıyor:

"1 AK Parti, 2 İYİ Parti, 3 Sol Parti, 4 Büyük Birlik Partisi, 5 Memleket Partisi, 6 Anavatan Partisi, 7 Demokratik Sol Parti, 8 Yeniden Refah Partisi, 9 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 10 Türkiye Komünist Partisi, 11 Anadolu Birliği Partisi, 12 Zafer Partisi, 13 Halkın Kurtuluş Partisi, 14 Türkiye Komünist Hareketi, 15 Bağımsız Türkiye Partisi, 16 Gelecek Partisi, 17 Yeni Türkiye Partisi, 18 CHP, 19 Emek Partisi, 20 HÜDA PAR, 21 Hak ve Özgürlükler Partisi, 22 Ocak Partisi, 23 Adalet Birlik Partisi, 24 Demokrat Parti, 25 Güç Birliği Partisi, 26 Millet Partisi, 27 Milli Yol Partisi, 28 Adalet Partisi, 29 Genç Parti, 30 Aydınlık Demokrasi Partisi, 31 MHP, 32 Türkiye İşçi Partisi, 33 Demokrasi ve Atılım Partisi, 34 Saadet Partisi ve 35 Vatan Partisi"

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