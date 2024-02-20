DEM Parti İBB adayları İstanbul’da seçime girecek mi? İl Seçim Kurulu açıkladı: Başvuru 16.55’te geldi

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

DEM'DEN AÇIKLAMA Partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır.

DEM Parti , Yüksek Seçim Kurulu'na aday listesinin teslimini geciktirdiği iddialarına Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Herhangi bir gecikme yok, başvurumuzu vaktinde yaptık" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli

CHP yandaşı Halk TV'de açıklamalarda bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "İstanbul adayları ile ilgili başvuruda bir kaza oldu, sorunun çözümü için İl Seçim Kurulu ile görüşülüyor." dedi. Temelli Meclis'te yaptığı açıklamada, trafik kazası olduğu için partililerin 16.55'te İl Seçim Kurulu'nda olduğunu ifade etti.

BAŞVURU SÜRESİNDE HİÇBİR PROBLEM YOK



DEM Parti'nin İstanbul adaylarının listesini İl Seçim Kurulu'na geç verdiği iddialarının ardından, DEM Parti Avukatları İl Seçim Kurulu'na geldi. İl Seçim Kurulu'nda yapılan görüşmelerin ardından avukatlar İl Seçim Kurulu'ndan ayrıldı. Gazetecilerin, "Başvurunuz kabul edildi mi?" sorusu üzerine avukatlar, "Kabul edildi bir problem yok. Başvuru süresinde hiçbir problem yok" ifadelerini kullandı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

İl Seçim Kurulu, kamera kayıtlarına göre DEM Partililerin 17.02-17-04'te geldiğinin görüldüğü belirtilirken DEM Partililer 16.50'de binaya geldiklerini iddia ediyor. Gelen bilgilere göre kamera kayıtları incelendi.